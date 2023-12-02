ВСУ разбомбили агропредприятие в поселке Теткино под Курском
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Приграничный с Украиной поселок Теткино Глушковского района Курской области в очередной раз подвергся обстрелу с сопредельной территории. Как проинформировал глава региона Роман Старовойт, вражеские снаряды попали в агропредприятие.
По словам губернатора, обошлось без пострадавших, однако разрушений избежать не удалось.
«Повреждено два автомобиля, их собственникам обязательно окажем помощь. Также в деревне Елизаветовке с БПЛА было сброшено взрывное устройство, повреждений нет», — отметил Старовойт в личном блоге в соцсетях.
Ранее сообщалось, что российская ПВО перехватила украинский беспилотник в Белгородской области.