ВСУ разбомбили агропредприятие в поселке Теткино под Курском

Общество

Фото: [© РИА Новости]

Приграничный с Украиной поселок Теткино Глушковского района Курской области в очередной раз подвергся обстрелу с сопредельной территории. Как проинформировал глава региона Роман Старовойт, вражеские снаряды попали в агропредприятие.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших, однако разрушений избежать не удалось.

«Повреждено два автомобиля, их собственникам обязательно окажем помощь. Также в деревне Елизаветовке с БПЛА было сброшено взрывное устройство, повреждений нет», — отметил Старовойт в личном блоге в соцсетях.

Ранее сообщалось, что российская ПВО перехватила украинский беспилотник в Белгородской области.

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