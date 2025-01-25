ВСУ ударили по Алешкам в Херсонской области кассетными боеприпасами, трое погибших

В результате обстрела кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования, проведенного украинскими войсками, в городе Алёшки Херсонской области погибли три человека. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что столь масштабного применения запрещенных видов вооружения для обстрела города ранее не наблюдалось.

«Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трех погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются. „, — написал Сальдо.

По его информации, противник также использовал беспилотный летательный аппарат «Баба-яга» для дистанционного минирования. Сальдо сообщил, что опасность для мирных жителей сохраняется, поскольку город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися боеприпасами.

«Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей. Прошу жителей Алешек не выходить из домов, по возможности укрыться в убежищах», — написал губернатор.

В настоящее время оперативными службами принимаются меры все необходимые меры по разминированию.