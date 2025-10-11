ВСУ ударили по гражданскому автобусу в жилом районе

В результате атаки с применением беспилотника в Горловке пострадал общественный транспорт. Инцидент произошел в жилом районе города. Там был обстрелян гражданский автобус. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на телеграм-канал мэра Ивана Приходько.

По информации местных властей, удар пришелся по маршрутному автобусу №2 в Никитовском районе, в районе жилого массива «Комсомолец». Опубликованные фотографии демонстрируют серьезные повреждения транспортного средства — выбитые стекла и следы крови как в салоне, так и на внешней поверхности автобуса.

На данный момент точное количество пострадавших в результате инцидента не сообщается. Ситуация остается на контроле у местных властей.

Ранее в Курской области водитель грузовика погиб в результате удара украинского беспилотника.