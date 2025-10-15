ВСУ ударили ракетами HIMARS по Горловке: погиб человек, еще двое мирных жителей ранены

В результате нападения украинских вооруженных формирований в Горловке погиб один мирный житель, а еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Телеграм-канале 15 октября.

В Центрально-Городском районе города ВСУ применили реактивную артиллерию HIMARS 227-миллиметрового калибра. В результате этого удара погибла 60-летняя жительница района, а 84-летняя женщина получила ранения средней тяжести и была госпитализирована.

«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1976 года рождения», – написал Пушилин.

Медицинские работники Горловки предоставили пострадавшему гражданскому лицу всю необходимую помощь.

В результате взрыва были повреждены жилые здания, образовательное учреждение и объект водоснабжения. Осколки также нанесли ущерб легковым автомобилям.