Украинское командование при отступлении в селе Коренево забыло целое воинское подразделение, вторгшееся в начале августа в Курскую область. Об этом в беседе с РИА Новости поведал попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко.

По словам командира третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, всех их просто забыли демобилизовать, когда пришел срок.

«Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать», — рассказал украинский вояка.

Отмечается, что уже на третий день после вторжения ВСУ Коренево начали занимать российские подразделения. Взводу ВСУ, оказавшемуся в окружении, ничего не оставалось, как сдаться. Этому предшествовали ряд переговоров.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.