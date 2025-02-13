501-й батальон морской пехоты ВСУ выведен из Суджанского района Курской области после потери более половины личного состава. Подразделение пытаются восстановить на базе в Николаевской области.

Один из элитных батальонов украинской армии понес критические потери в ходе боев в Курской области. Об этом пишет ТАСС. По информации СМИ, 501-й батальон морской пехоты, входящий в состав 36-й отдельной бригады ВМС Украины, потерял более 50% личного состава в приграничном Суджанском районе.

В настоящее время командование украинской армии предпринимает попытки восстановить боеспособность подразделения на базе 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», расположенного в Николаевской области. Однако процесс восполнения потерь осложняется большим количеством пропавших без вести и раненых военнослужащих.

Достоверность информации о серьезных потерях элитного подразделения подтверждается данными из закрытых коммуникационных каналов украинской стороны. Ситуация для Киева осложняется тем, что восстановление батальона происходит по остаточному принципу, что может существенно повлиять на его дальнейшую боеспособность.

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