ВСУ второй раз за день атаковали Крым переделанной зенитной ракетой С-200

Как сообщила с соцсетях пресс-служба Минобороны РФ, инцидент в небе над республикой произошел поздно вечером в субботу, 7 октября.

Стоит отметить, что подобная атака сегодня днем уже была успешно отражена силами российской ПВО.

«Около 22.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант», — сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевыми расчетами сил ПВО украинская ракета была довольно оперативно обнаружена и ликвидирована в воздухе, без каких-либо повреждений на земле.