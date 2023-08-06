ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по мостам, соединяющим Херсонщину и Крым

Ракетные удары по мостам через пролив Тонкий в Херсонской области, а также Чонгарский пролив и Крыму нанесли вооруженные силы Украины. Атаку подтвердили в управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Ранее сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что Украиной нанесена серия ракетных ударов по указанным целям. В результате чаго был поврежден соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой мост через пролив Тонкий, а также путепровод в Чонгаре.

«Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения <...> — Чонгарский и Генический автомобильные мосты», — говорится в заявлении управления в соцсетях.

Напомним, ранее Дмитрий Песков ответил американским журналистам на вопрос, стремится ли Россия получить больше Украинских территорий.