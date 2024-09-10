Вторгшиеся в начале августа в приграничье Курской области России украинские боевики намеревались в считаные дни дойти до Курска и захватить областной центр. Такой информацией в беседе с РИА Новости поделился командир батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ, подполковник Александр Данилов.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

«До Курска. Да, у них конкретно задача по этому. Я про это у него (пленного. — прим.рег.) лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — сказал военный.

Со слов Данилова, в составе полчищ вторгнувшихся украинских боевиков были замечены не только иностранные наёмники, но и выпущенные из тюрем заключенные. Командир рассказал также, что враг поджигал дома огнеметами и запускал в мегафоны в районе Малой Локни призывы к российским военнослужащим сдаваться.

Также Данилов добавил, что в тот момент от ВСУ на дроне летала колонка и с агитационными речами предлагала сдаваться в плен, что создавало у защитников ассоциации с Великой Отечественной.

«Там четко было понятно, что „русские, сдавайтесь, ваше командование вас бросило. Людям всем напоминало Вторую мировую, Великую Отечественную войну“, — сказал военный.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения ранее высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.