В ходе операции на Харьковском направлении бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» обнаружили и обезвредили икону, которая была заминирована Вооружёнными силами Украины. Об этом в беседе с РИА Новости поведал военнослужащий с позывным «Заря».