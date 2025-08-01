ВСУ заминировали икону в храме в Харьковской области
Под Харьковом нашли заминированную икону ВСУ
Фото: [Церковь Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы (Зачатьевская церковь) в Чехове/Медиасток.рф]
В ходе операции на Харьковском направлении бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» обнаружили и обезвредили икону, которая была заминирована Вооружёнными силами Украины. Об этом в беседе с РИА Новости поведал военнослужащий с позывным «Заря».
«Хотели восстановить церковь. И наш сапер пошел, увидел заминированную икону. Причем она лежала, с виду обычная икона. Он только хотел поднять, присмотрелся, она оказалась заминированной», — рассказал Заря.
Как сообщил Заря, под ней находилось СВУ — самодельное взрывное устройство.
Солдат сообщил, что операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов завершилась успешно. Кроме того, военные помогли привести в порядок внутреннее убранство церкви.