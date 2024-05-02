ВСУ запустили по территории Ростовской области сразу несколько боевых беспилотников

Как написал он в своем аккаунте в соцсетях, силами ПВО в небе в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского были выявлены и уничтожены два украинских беспилотника

По словам Голубева, в ходе падения обломков вражеских дронов обошлось без пострадавших и повреждения объектов на земле.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о последствиях вечерней атаки вражеских беспилотников на регион. По имеющейся информации, на территории Глазуновского и Свердловского районов были выведены из строя объекты энергоинфраструктуры.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.