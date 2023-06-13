«Втирался в доверие, чтобы потом надругаться»: пожилого москвича подозревают в изнасиловании школьницы

По данным следствия, 50-летний житель столицы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой ему 12-летней девочки. Это случилось в одном из парков на юге Москвы 10 июня 2023 года. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим подобным преступлениям на территории города.

«Таких нужно сажать в тюрьму и никогда не выпускать»; «Бедная девочка. Травма на всю жизнь. Надеюсь, у извращенца потребуют компенсацию за нанесение морального вреда для девочки и ее родителей»; «Пишут, что ранее были знакомы. То есть он втирался в доверие к девочке, чтобы потом над ней надругаться. Противно», — рассуждают пользователи социальных сетей.

Сейчас подозреваемый задержан, следствие будет требовать его ареста на период расследования. В ходе допроса мужчина частично признал вину. В рамках следственных действий проведут ряд судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз.

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