«Втирался в доверие, чтобы потом надругаться»: пожилого москвича подозревают в изнасиловании школьницы
Россияне потребовали дать пожизненное москвичу, подозреваемому в извращениях
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Зрелого мужчину обвиняют в изнасиловании школьницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Москве.
По данным следствия, 50-летний житель столицы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой ему 12-летней девочки. Это случилось в одном из парков на юге Москвы 10 июня 2023 года. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим подобным преступлениям на территории города.
«Таких нужно сажать в тюрьму и никогда не выпускать»; «Бедная девочка. Травма на всю жизнь. Надеюсь, у извращенца потребуют компенсацию за нанесение морального вреда для девочки и ее родителей»; «Пишут, что ранее были знакомы. То есть он втирался в доверие к девочке, чтобы потом над ней надругаться. Противно», — рассуждают пользователи социальных сетей.
Сейчас подозреваемый задержан, следствие будет требовать его ареста на период расследования. В ходе допроса мужчина частично признал вину. В рамках следственных действий проведут ряд судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз.
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