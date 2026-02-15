Вторая атака за месяц: на Земле бушует геомагнитный шторм непреодолимой силы

Жители Земли ощутили последствия второй магнитной бури в феврале. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, геомагнитные возмущения начались ночью, а своего пика достигли примерно в 5 часов утра по Москве. Интенсивность явления зафиксирована на уровне G1.3, пишет РБК.

Причиной происходящего специалисты называют крупную корональную дыру, образовавшуюся на Солнце. Она располагается прямо напротив нашей планеты. Интересно, что возмущения магнитосферы стартовали почти на сутки раньше прогнозируемых сроков.

В научном сообществе пояснили, что по пятибалльной шкале G1 считается слабым возмущением, которое способно вызвать лишь незначительные сбои в радиосвязи или энергосетях. Более высокие уровни G2 и G3 характеризуются как умеренные и сильные. Нынешняя буря, по прогнозам ученых, вряд ли превысит средний порог G2. При этом общая продолжительность геомагнитного шторма может составить до двух суток, хотя его воздействие будет неравномерным.

На фоне космической непогоды минувшей ночью наблюдалось усиление яркости полярных сияний. Специалисты оценили интенсивность свечения в пиковый момент на 8,6 балла из 10 возможных.

