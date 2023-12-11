Вторая часть «Чебурашки» выйдет в декабре 2025 года

Сиквел комедии «Чеберушка» выйдет в российский прокат в декабре 2025 года. Об этом в понедельник, 11 декабря, РИА Новости сообщили в пресс-службе компании создателя фильма «Централпартнершип»

Первая часть набравшей популярность семейной комедии «Чебурашка» вышел 1 января 2023 года. За две недели фильм собрал более 7 млрд рублей в РФ и других странах СНГ. Таким образом фильм стал самой кассовой кинолентой в истории отечественного проката.

Режиссером «Чебурашки» выступил Дмитрия Дьяченко. Съемки фильма начались в начале 2021 года. После успеха фильма «Союзмультфильм» подписал контракт на производство сиквела и всей франшизы.

Фильм рассказывает о странном зверьке по имени Чебурашка, придуманным советским писателем Эдуардом Успенским. Персонаж любит апельсины. В мультфильме другом Чебурашки является крокодил по имени Гена, в фильме – садовник Гена. Его сыграл российский актер Сергей Гармаш.

Фильм «Чебурашка» не является экранизацией мультфильма.