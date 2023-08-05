Вторая смена «Убеждать» форума «Территории смыслов» завершилась в подмосковном Солнечногорске

Итоги работы второй смены «Убеждать» Всероссийского молодежного форума «Территории смыслов» подвели в Солнечногорске. Она объединила 350 молодых журналистов, блогеров, лингвистов и филологов со всей страны, также впервые за всю историю форума принимали участие 50 детей.

На церемонии закрытия руководитель федеральной дирекции Форумов Росмолодежи, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» Екатерина Антонова, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и руководитель проекта «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев поздравили всех участников с достигнутыми результатами работы второй смены.

«То, что вами сделано за эти дни — впечатляет. Ваши инициативы мы обязательно поддержим и окажем максимальное содействие в их реализации. Желаю, чтобы команды, которые у вас сформировались на форуме, продолжали сотрудничество за его пределами, а все ваши идеи были доведены до их воплощения в жизнь. Ведь успеха добивается лишь тот, кто идет до конца», — обратилась к участникам Екатерина Антонова.

В течение всей смены участники, объединившись в команды, создавали контент для социальных сетей, в котором делились с аудиторией полученными на форуме смыслами и знаниями. Одна из команд получила приглашение на обучение в «Мастерской новых медиа».

«Всего за четыре дня работы участники смогли превратить зачатки своих идей в медиаинициативы и подробно прописанные проекты. «Диалог» уже «забрал себе «на борт» несколько инициатив, связанных в том числе с фактчекингом и работой с фейками», – отметила архитектор смены «Убеждать», заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

В рамках смены «Убеждать» также состоялся интеллектуальный квиз Знание.Игра от организаторов Всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» — Российского общества «Знание». В игре приняло участие более 35 молодых журналистов, литераторов, лингвистов, блогеров и преподавателей русского языка и литературы. Она прошла в формате часовой интеллектуальной викторины с интерактивными вопросами и заданиями, свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства.