«Прогнал мародеров и нашел реликвию»: студент случайно обнаружил меч крестоносца XII века

У древнего порта Дор в Израиле Шломи Кацин, изучающий морские цивилизации, заметил подозрительную группу дайверов. Парень заподозрил в них черных копателей и просто прогнал их. А затем, продолжив погружение, обнаружил на дне то, ради чего те, возможно, и явились. Об этом сообщает Fox News.

Это был длинный, почти 90 сантиметров, меч, покрытый песком и ракушками. Оружие пролежало в морской воде с XII века. Студент сразу сообщил о находке своему преподавателю, а затем артефакт подняли со дна. Эксперты подтвердили: меч принадлежал крестоносцу. В те времена такое оружие было не просто инструментом убийства, а символом рыцарства, чести и веры. Его берегли как зеницу ока.

Профессор Цвикель назвала находку исключительно редкой. В Израиле мечи крестоносцев находят нечасто, а тут еще и такая драматичная предыстория. Студент, сам того не желая, выступил в роли хранителя истории. Его коллега Сара Латус напомнила: крестоносцы — участники религиозных походов XI–XIII веков — носили красные кресты на одежде и сражались за Святую землю. Но их путь часто был кровавым, сопровождался грабежами и резней.

