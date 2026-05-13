Вторая жизнь: «Нива» из Павловского Посада отправилась в зону СВО

В мае житель Павловского Посада Александр с позывным «Чепца» передал свою «Ниву» землякам в зону СВО. Решение было продиктовано личным опытом: во время службы в 30‑м мотострелковом полку Александр получил тяжелое ранение. Его эвакуировали из опасной зоны на «Ниве» — небольшая машина под огнем вывезла его и товарищей в безопасное место. Тогда он осознал, что подобный автомобиль может спасти чью‑то жизнь, и решил отдать собственный.

Машина находилась в плохом состоянии: кузов сильно пострадал от коррозии, и многие сервисы отказывались ее ремонтировать. Однако нашлись неравнодушные люди. Мастер Артем Варенов вместе с командой бесплатно восстановил автомобиль, а необходимые материалы оплатил Игорь Пышкин — руководитель футбольного клуба «НЕО».

Из старой «Нивы» сделали пикап — крепкий и надежный, готовый к службе в сложных условиях. Председатель Совета депутатов Павлово‑Посадского округа Роман Игоревич Тикунов отметил, что такие поступки складываются в общую победу: помощь бывает разной — кто‑то отдает свое, кто‑то вкладывает труд, кто‑то поддерживает средствами, и вместе это становится реальной поддержкой на передовой.