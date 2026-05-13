В Дмитровском на 80% достроили индустриальный парк «Северные Врата»

В Дмитровском округе продолжается строительство нового индустриального парка «Северные Врата», девелопер RDS завершил проект на 80% — на данный момент завершается монтаж инженерных систем. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье активно развивается индустриальная промышленная инфраструктура. Сегодня в регионе действует более 70 индустриальных парков, еще ряд проектов находится на этапе реализации», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в строительство индустриального парка «Северные врата» вложили 18 млрд рублей. Специалисты ведут работы по инженерному оснащению двух производственно-складских корпусов площадью 16 тыс. 18 тыс. кв. м.

Генеральный директор RDS Захар Вальков добавил, что парк находится на первой линии А-107, с выходом на ЦКАД. По его словам, все работы идут по графику. Во втором квартале 2026 года два первых корпуса будут готовы принять первых резидентов.

