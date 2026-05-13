В Подмосковье подали свыше 5 тыс. онлайн-заявлений на перерасчет платы за газ

В Подмосковье подали более 5 тыс. заявлений на оформление перерасчета размера платы за газ, сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, в онлайн-форме указать причину перерасчета и номер лицевого счета, прикрепить необходимые документы и отправить заявку. Ознакомиться с решением по заявлению можно будет в личном кабинете.

В ведомстве напомнили, что перерасчет можно оформить, если человек временно отсутствовал в своем жилом помещении по каким-либо причинам, а также в случае, если изменилось количество проживающих людей.

