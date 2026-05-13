Жители Подмосковья подали более 20 тыс. онлайн-заявлений для получения выплаты на новорожденного

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 20 тыс. заявлений на оформление выплаты для приобретения предметов и средств для ухода за новорожденными детьми, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти по ссылке, она доступна родителям на детей, которые родились в Московской области. Сумма выплаты составляет 20 тыс. рублей. Для подачи заявки пользователям нужно заполнить данные о ребенке, а также банковские реквизиты. В ведомстве уточнили, что право на получение выплаты имеет семья, которая ранее не получала подарочный набор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.