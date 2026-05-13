Стало известно о несоблюдении Кейт Миддлтон одного правила Елизаветы II

По информации источника, правило было простым: ни слова о любимых блюдах. Королева никогда не называла свои гастрономические пристрастия и требовала того же от окружения. Причиной этого был не каприз, а холодный расчет.

Отмечается, что, если бы Елизавета хоть раз упомянула, что ей нравится, например, шотландский суп, каждый повар на дворцовой кухне начал бы готовить его снова и снова. А каждый дипломат — заказывать на официальных приемах, и это, как утверждается, свело бы королеву с ума от однообразия.

Кейт Миддлтон рассуждает иначе. Она считает, что такие мелочи сближают ее с народом. Впервые герцогиня нарушила правило в 2018 году: тогда она общалась с маленьким пациентом в больнице и в какой-то момент рассказала, что любит готовить. Позже выяснилось и любимое блюдо Кейт — карри. Она часто готовит его сама для принца Уильяма и детей.

С тех пор Кейт не раз говорила о еде в интервью и неформальных беседах. Каждый раз это вызывает легкое недоумение у старых королевских служителей.

