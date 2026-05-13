Принц Уильям уверен, что Меган Маркл бросит Гарри

Новое откровения приближенных к британскому королевскому двору источников вскрыло истинное отношение принца Уильяма к браку его младшего брата Гарри с Меган Маркл, сообщает RadarOnline. По сведениям инсайдеров, будущий король видит в семейном союзе родственника лишь перспективу скорого и неизбежного развода — и рассчитывает, что после этого сможет вернуть брата в лоно семьи.

Конфликт между сыновьями короля Карла III тянется с 2018 года — именно тогда Гарри женился на американской актрисе. Почти сразу же принц Уильям начал выражать опасения по поводу искренности намерений избранницы брата: он не верил, что Меган видит свою роль в поддержке монархии, и подозревал, что она использует Гарри как трамплин к личной славе и обогащению.

Менее чем через два года после свадьбы Сассекские сложили с себя королевские обязанности и переехали жить в США, а затем начали серию публичных выступлений, документальных фильмов и интервью с резкой критикой устоев британской королевской семьи.

Как утверждают источники, сейчас принц Уильям все более жестко высказывается о будущем отношений младшего брата. Он глубоко огорчен тем, как Меган, по его мнению, изменила Гарри: как личность и его отношение к родным и долгу.

Источники, близкие к Уильяму, рассказывают: он считает, что это Меган поощрила гнев и дистанцию, подтолкнув брата к публичному выносу семейных ссор. В мыслях принца Меган предстает главным злодеем этой истории, а сам Гарри — все еще его младшим братом, попавшим под чужое влияние.

По данным инсайдеров RadarOnline, прогноз Уильяма максимально пессимистичен: он уверен, что брак распадется, и это вопрос лишь времени — «когда, а не если». Более того, принц уже настроен на то, чтобы, когда этот разрыв произойдет, вернуть «заблудшего» брата обратно под крыло семьи.

