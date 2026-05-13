Собака заняла место человека в парке Подмосковья: юрист объяснила, можно ли сажать питомцев на лавочки

В Центральном парке Реутова заметили женщину, которая усадила свою крупную собаку на парковую скамейку, а сама при этом осталась стоять рядом. Кадры с этим четвероногим «отдыхающим» стремительно разлетелись по местным пабликам и вызвали бурную реакцию. Мнения горожан разделились: одни посчитали происходящее безобидной сценой, другие — вопиющим неуважением к окружающим, сообщил REGIONS.

REGIONS обратился за профессиональным комментарием к юристу Гульназ Измайловой, которая разъяснила правовую сторону инцидента. По словам эксперта, подобное поведение владельца животного можно расценивать как нарушение санитарных норм. Измайлова пояснила, что хозяин собаки обязан исключать любую возможность загрязнения общественных территорий, будь то тротуар, газон или, в данном случае, парковая скамейка, предназначенная для отдыха людей.

«Региональные правила благоустройства Москвы и Московской области прямо запрещают сажать собак на лавочки и выгуливать их на детских площадках, а также загрязнять пешеходные дорожки, тротуары и любые элементы благоустройства», — пояснила эксперт.

Как уточнила юрист, в России с 2023 года действует статья 8.52 Кодекса об административных правонарушениях. Данная норма закона предусматривает штрафные санкции за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

В частности, речь идет о нарушениях правил выгула, а также о загрязнении общественных мест. Согласно информации от эксперта, за подобный проступок владельцу собаки может грозить административный штраф в размере нескольких тысяч рублей. Точная сумма зависит от усмотрения правоприменительных органов и обстоятельств дела.

«Если коротко: собака на лавочке — это нарушение санитарных норм и правил благоустройства. Лавочка — это имущество общего пользования, и использование его для размещения животных не допускается», — заключила юрист.

Измайлова советует очевидцам подобных инцидентов действовать поэтапно: сначала рекомендуется сделать владельцу животного вежливое замечание, а если реакции со стороны хозяина собаки не последовало, юрист предлагает переходить к более решительным действиям. В таком случае необходимо обратиться с письменным заявлением к участковому уполномоченному полиции.

