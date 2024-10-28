Второе собрание «Школы молодого политика» прошло в Серпухове

Встреча прошла в формате открытого диалога. Участники обсуждали различные политические темы. Вадим Моторин рассказал, какие препятствия преодолевал для становления карьеры политика. Спикер также подробно объяснил, как функционирует Государственная дума. Ребята задавали различные вопросы, на каждый из которых политик предоставил развернутый ответ. Кроме того, спикер дал присутствующим ценные советы. Он отметил важность вовлеченности молодого поколения в политические вопросы.

«На протяжении некоторого времени студенты и школьники будут изучать различные аспекты политической деятельности и отрабатывать полученные знания на практике. Радует, что молодежь интересуется политической деятельностью и хочет в ней развиваться. Я верю, что каждый найдет то, за чем пришел. Желаю удачи, сил и получить как можно больше пользы от проекта», — отметил Вадим Моторин.

«Школа молодого политика» — проект, который реализовывается при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» в рамках программы «Моя карьера с Единой Россией». Координатором выступает депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Надежда Еремина.