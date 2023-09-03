Второй день голосования по выборам губернатора региона завершился за пределами Подмосковья

Жители Подмосковья, которые находятся в служебной командировке в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, активно выбирают губернатора Московской области. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Отмечается, что такая возможность у них есть благодаря открытым в новых регионах экстерриториальным избирательным участкам, которые продолжат принимать избирателей завтра (с 8:00 до 18:00) и во вторник (8:00 до 14:00).

«Надо всегда надеяться на светлое будущее. А чтобы светлое будущее построить, надо сделать свой выбор в правильную сторону. Вот я уже свой выбор сделал», — рассказал один из избирателей Сергей Уткин.

Накануне стало известно, что все избирательные участки Подмосковья оборудованы камерами видеонаблюдения.