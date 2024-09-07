Второй день выборов депутатов в муниципальные Советы депутатов стартовал в Подмосковье

Более тысячи шестисот избирательных участков открылись в двадцати восьми городских округах Подмосковья в 8 часов утра. Об этом заявили в Мособлизбиркоме.

Отмечается, что по состоянию на восемь часов вечера 6 сентября на территории Московской области, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских округов, явка избирателей составила чуть более одиннадцати процентов.

При этом явка в шесть процентов зафиксирована на избирательных участках, а в дистанционном электронном голосовании поучаствовали шестьдесят семь процентов от всех зарегистрированных.