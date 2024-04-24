Второй детсад появится на территории подмосковного жилого комплекса «Горки Парк»

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на строительство нового дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Горки Парк» Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трехэтажное здание детского сада общей площадью 4,2 тыс. кв. метров будет рассчитано на 14 групп детей разных возрастов. Комнаты для малышей от двух лет займут первый этаж, этажом выше расположатся помещения для детей от 4 до 6 лет, а подготовительные группы дошкольников обустроят на третьем уровне.

Заниматься спортом и активными играми дети также смогут на благоустроенных площадках на свежем воздухе. Здесь оборудуют две общие спортивные площадки с натуральным газоном и антитравматическим покрытием, а также у каждой группы будет индивидуальная игровая площадка с навесом для защиты от непогоды.

Примечательно, что в настоящее время девелопер готовится к старту строительных работ, а завершить проект планируется в 2026 году.