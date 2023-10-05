Второй детский сад открыли на территории подмосковного ЖК «Томилино парк»

Очередной инвестиционный детский сад, рассчитанный на 360 малышей, торжественно открыли на территории жилого комплекса «Томилино парк» в Люберецком городском округе. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что здание общей площадью чуть более четырех с половиной тысяч квадратных метров оборудовано всем необходимым для всестороннего развития детей. А на огороженной территории детсада разместили игровую зону с 15 индивидуальными площадками с теневыми навесами и игровым оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья.