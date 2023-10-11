Второй этап премии для медицинских работников стартовал в Подмосковье

Компьютерное тестирование участников премии Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» начали проводить в Подмосковье. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что врачи проходят тестирование в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, а фельдшеры и медицинские сестры в Московском областном медицинском колледже №1. В общей сложности на участие в премии поступило почти четыреста заявок.

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова отметила, что второй год подряд в Подмосковье проводят профессиональную премию для медработников. Для правительства региона важно поддержать специалистов, работающих в учреждениях на протяжении длительного времени. Подвести итоги премии планируется в декабре 2023 года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что свыше двадцати автомобилей неотложной помощи поступили в поликлиники региона.