Второй фельдшерско-акушерский пункт открылся в Клину после капитального ремонта

В деревне Решоткино городского округа Клин после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, помощь там будут получать жители деревень Решоткино и Коноплино. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это уже второй ФАП открытый в Клину после ремонта на этой неделе. Прием здесь ведет фельдшер, запланированы выезды узкопрофильных специалистов. В ФАПе пациенты смогут пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в ФАПе также будут вести наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями и проводить телемедицинские консультации. Обслуживать здесь будут около 1,3 тысячи человек, в том числе, почти 250 детей. Записаться на прием можно по номеру 122 и через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.