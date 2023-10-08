Второй фронт войны в Израиле открыт: «Хезболла» начала массированный обстрел северных израильских территорий

Ливанская группировка «Хезболла», как и обещала днем ранее, начала активные боевые действия на севере Израиля, сообщил в соцсетях военный эксперт Юрий Подоляка.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

«Маховик войны начинает быстро раскручиваться. На Ливано-Израильской границе с утра начались артиллерийские дуэли. Хезболла, начала обстрелы израильских позиций из минометов. В ответ пошла "контрбатарейка" из тяжелых стволов», - написал Подоляка в своем аккаунте

В то же время, как сообщается в соцсетях, Армия Израиля наносит массированные удары по району в Ливане, где сконцентрированы боевики «Хезболла»

«Атака произведена в ответ на обстрел», - приводится в публикации израильского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.