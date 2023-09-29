Второй инвестиционный детсад достроили в подмосковном ЖК «Томилино Парк»
Фото: [Пресс--служба Министерства жилищной политики МО]
Очередной детский сад, рассчитанный на 360 воспитанников, достроили в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы в рамках комплексного развития территории. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики.
Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу проекта Группе «Самолет» разрешение на ввод в эксплуатацию данного образовательного объекта.
Площадь трехэтажного здания составляет чуть более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Для каждой группы малышей предусмотрены групповые, спальни, раздевальные, буфетные и туалетные комнаты. Для спортивных и музыкальных занятий созданы просторные залы, для развивающих занятий — кружковая.
Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов стало известно, что в этом году капитальный ремонт выполнят в 30 детских садах региона.