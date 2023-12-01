Второй межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот — это Я» прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие активисты со всей страны, в общей сложности около тысячи человек.

«Ребята, вы делаете очень важные дела — кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то пишет нашим бойцам трогательные письма, которые помогают им в трудную минуту, а кто-то занимается военной подготовкой и сохранением нашей исторической памяти. Вы — настоящие патриоты нашей страны и нашего родного Подмосковья», - обратилась к участникам глава областного Министерства информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

В рамках мероприятия министр вручила награды губернатора Подмосковья. Почетную грамоту получил командир поискового отряда «Патриоты Московии» Владислав Рязанов. Благодарность губернатора была объявлена краеведу и поисковику Ольге Барышевой за вклад в развитие всероссийского проекта «Без срока давности». Также вручили награды юным корреспондентам области, победившим в конкурсе «Спецкор», и отметили лучших руководителей военно-патриотических отрядов, местных отделений «Юнармии», победителей всероссийских конкурсов и игр.

На форуме выступила знаменитая спортсменка, военный корреспондент, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова. Она рассказала об особенностях работы военкора.

«Это истории наших героев, зачастую таких же молодых, как и мы. И задача военных корреспондентов — доносить правду», - подчеркнула она.

В рамках мероприятия обсудили роль просветительской деятельности. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, лектор Российского общества «Знание» Дмитрий Винник отметил важность понимания молодежью подлинного патриотизма.

Также выступила директор центра «Авангард» Дарья Борисова. Она рассказала о новых программах, в том числе об онлайн-курсе по управлению дронами и проекте «День Авангарда в школе».

На форуме работала интерактивная выставка, посвященная самым интересным проектам в сфере патриотики. На ней были представлены стенды «Юнармии», центра «Авангард», музейно-храмового комплекса ВС РФ, «Волонтеров Подмосковья», РДДМ. Помимо этого, была организована акция по написанию писем участникам СВО. Их передадут бойцам в рамках «Доброго дела».