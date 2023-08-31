Второй пилот разбившегося под Тверью самолета Пригожина похоронен в Перми

Второй пилот бизнес-джета Embraer Legacy, потерпевшего крушение недалеко от села Куженкино в Тверской области, похоронен в Перми. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на страницу жены погибшего Рустама Каримова.

Мужчине было 29 лет, до пандемии он работал в пермском отделении S7, после чего стал работать в компании «МНТ-Аэро», которая и специализируется на бизнес-перевозках.

Напомним, что крушение бизнес-джета Пригожина произошло 23 августа в Бологовском округе Тверской области. В СК уже официально заявляли, что погибли все десять человек, которые были на борту, среди них оказались Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.