Второй расцвет карьеры: почему Стас Пьеха уверен, что его «камбэк» состоялся

Публикации Пьехи в Сети сегодня собирают сотни тысяч просмотров, а поклонницы активно пишут комплименты, отмечая, что артист находится «в прайме». Сам певец заявил, что именно такого эффекта он и добивался. По словам Пьехи, столь успешное возвращение в информационное поле стало возможным благодаря слаженной работе его команды. Он подчеркнул, что без ее участия не удалось бы совершить столь мощный камбэк. Артист добавил, что новая популярность открывает перед ним широкие возможности для творческой реализации: он намерен представить публике новые жанры и напомнить о себе тем, кто успел забыть его творчество. Певец также поделился планами на будущее. Он дал понять, что не собирается останавливаться и намерен расширять аудиторию. По его словам, он будет радовать поклонников молодостью и свежими экспериментами, поскольку взрослеть в ближайшее время не планирует. Пьеха отметил, что хочет быть гибким и понятным для слушателя, но при этом сохранять дерзость в творческих экспериментах. Создание контента он намерен выстраивать, ориентируясь на предпочтения и запросы своих поклонников.