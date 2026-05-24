«Второй раз не рискнем»: туристка из Ярославля рассказала, что ее поразило и разочаровало в Паттайе

Юлия Гайдей из Ярославля вместе с 14-летней дочкой провела отпуск в Таиланде, заплатив за путевку на двоих в Паттайю 140 тысяч рублей. По ее словам, приобретать тур через агентство оказалось правильным решением: вылет домой переносили несколько раз, и на время ожидания туристок переселили в отель, который оказался даже лучше предыдущего, причем все расходы взял на себя туроператор. У самостоятельных путешественников таких привилегий нет, а рейсы переносят регулярно, передает портал 76.ru ⁠.

Таиланд мама с дочкой посетили впервые и выбрали Паттайю, потому что там «самый движ». Ярославна призналась, что влюбилась в курорт с первого взгляда: погода стояла роскошная — днем до плюс 33–35 градусов, море прогрелось до плюс 29. Тайцы показались ей милыми и улыбчивыми, а обилие фруктов и возможность увидеть вблизи экзотических животных — слонов, обезьян и других — произвели огромное впечатление.

За время отпуска туристки успели посетить множество достопримечательностей: деревянный храм Истины, строительство которого началось еще в 1981 году и продолжается до сих пор, статую Большого Будды высотой около 18 метров, смотровую площадку на горе Пратамнак с потрясающими видами на город, знаменитую пешеходную Уокинг-стрит, деревню слонов и змеиную ферму. А вот посещение острова обезьян оставило неприятный осадок. Юлия рассказала, что животные моментально налетели, вцепились в волосы и одежду, вырывали вещи и вкусняшки, и только чудом никто не пострадал.

«Слава богу, не укусили, иначе бы последствия были не из приятных. Так что, прежде чем отправляться туда, подумайте, нужен ли такой экстрим. Мы точно второй раз не рискнем», — рассказала Юлия.

На ночном рынке туристки не решились пробовать личинок, жареных жучков и крокодилов, ограничившись блинчиками с бананом и шоколадной пастой, а из вещей, по их мнению, брать было нечего — сплошной китайский ширпотреб. Из экзотики попробовали дуриан — самый дорогой фрукт Таиланда, запрещенный к перевозу в аэропортах из-за резкого запаха. Он обошелся примерно в две тысячи рублей, и ярославне безумно понравился: кремовая текстура, сладкий, со вкусом жареного лука.

Передвигались туристки в основном самостоятельно — на такси и тук-туках. Юлия отметила, что движение левостороннее, с правым рулем, а тайцы очень любят пикапы, которые берут в кредит как сельхозтехнику под 0,4 процента. По ее наблюдениям, большинство местных жителей питаются на улицах в макашницах — передвижных лавках, а дома готовят только состоятельные люди, поскольку электричество дорогое.

Из минусов ярославна выделила грязное море — мутное, непрозрачное, цвета глины с песком, иногда с плавающим мусором, хотя пляж регулярно чистят. За прозрачной водой, по ее словам, лучше отправляться на острова. Кроме того, туристок разочаровали слишком навязчивые продавцы на пляжах.