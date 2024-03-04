Второй шанс: какое будущее ждет Михаила Ефремова

Известному актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) их белгородской колонии. Как пишет SHOT, администрация исправительного учреждения, где осужденный за смертельное ДТП артист отбывает наказание, одобрила его возможное освобождение раньше срока.

Теперь, согласно данным источника, предложение об УДО Ефремова передано родственникам погибшего в ходе происшествия водителя Сергея Захарова, после чего ходатайство можно направлять в суд.

Адвокат Елена Зарецкая уточнила, что это прошение вполне может быть удовлетворено.

«Ходатайство об УДО со всеми характеризующими материалами поступает в суд по месту отбытия наказания. Если сторона потерпевшего не возражает, заглажен причиненный вред, и положительная характеристика из исправительной колонии есть, то шансы на удовлетворение данного ходатайства высокие», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А что касается того, осознал ли артист свою вину, и изменило ли его долгое пребывание в местах лишения свободы, юрист подчеркнула, что все зависит от личности осужденного.

«Но многие действительно встают на путь исправления», — отметила Зарецкая.

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