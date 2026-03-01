Второй Стамбул: под собором св. Софии в Турции нашли загадочный лабиринт из тоннелей

Многовековые легенды о «втором Стамбуле», затаившемся в темноте под фундаментом Святой Софии, перестали быть просто сказками для туристов. Как пишет Planet-today.ru , в ходе масштабной реставрации под великим собором обнаружили сеть из семи загадочных туннелей, чей возраст достигает 1600 лет.

Древние переходы, буквально вросшие в византийскую землю, десятилетиями оставались запечатанными тоннами грунта. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о колоссальном объеме работ: задокументировали семь линий туннелей и удалили 1068 тонн грунта, прокладывая путь к тайнам, которые скрывала столица империй.

Находка в западной и северной частях храмового сада открыла доступ не только к переходам, но и к гипогею — таинственному подземному погребальному комплексу. Пока официальные лица делают акцент на «научном надзоре» и «сохранении здания на века», исследователи подчеркивают: подземелья Айя-Софии — это не просто инженерные стоки.

Профессор Хасан Фират Дикер, занимавшийся картированием этих пустот, признает, что система туннелей была жизненно необходима собору для «дыхания» и отвода влаги, но их расположение и структура до сих пор оставляют вопросы о скрытых функциях этого лабиринта.

Святая София, возведенная в 532–537 годах при императоре Юстиниане I, пережила обрушения куполов и ярость землетрясений, во многом благодаря тому, на чем она стоит. Современные инженеры, работая на поверхности с лесами и сканерами, теперь вынуждены заглядывать вглубь, чтобы понять пути передачи нагрузки и контроля влажности, заложенные византийскими мастерами.

«Мы не начинаем никаких работ без научных оценок», — подчеркивает Эрсой, указывая на то, что нынешняя расчистка туннелей может быть столь же важна для выживания шедевра, как и реставрация его знаменитого парящего купола.

Подземный мир собора является частью грандиозной и мрачной реальности Стамбула — города, пронизанного цистернами, каналами и колодцами, которые когда-то снабжали водой дворцы и церкви. Всего в паре сотен метров отсюда находится Цистерна Базилика с ее лесом колонн, уходящим в воду, и новые туннели могут быть связаны с этой глобальной водной паутиной. Сегодня, когда из-под земли извлекают последние центнеры многовековой пыли, исследователи надеются наконец отделить инженерный гений Византии от мистических преданий о «путях спасения», не потеряв при этом того особого трепета, который внушает бездна под ногами.

