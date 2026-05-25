Подмосковная саблистка завоевала медаль на этапе Кубка мира в Лиме

Подмосковная спортсменка Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу), она выступила в личном первенстве на саблях. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.