Подмосковная саблистка завоевала медаль на этапе Кубка мира в Лиме

Подмосковная саблистка Егорян завоевала медаль на этапе Кубка мира в Лиме
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Подмосковная спортсменка Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу), она выступила в личном первенстве на саблях. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В полуфинале она уступила действующей чемпионке Европы француженке Саре Нутча (7:15), последняя заняла первое место. На втором оказалась Чой Се Бин (Южная Корея), вторую бронзовую награду получила Шугар Катинка Баттаи из Венгрии.
Соревнования прошли с 19 по 27 мая 2026 года, для Яны Егорян медаль стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира.
