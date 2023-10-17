Второй в этом сезоне «Урок цифры» уже доступен для прохождения школьникам Подмосковья

Ученики подмосковных школ могут пройти второй в этом сезоне «Урок цифры», посвященный цифровым инструментам для общения, до конца второй недели ноября. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнул, что новый урок будет полезен для тех, кто любит общаться онлайн и желает узнать больше о создании и развитии мессенджеров. Урок на тему «Мессенджеры» познакомит участников с историей цифровых сервисов для общения, основными принципами цифрового этикета, расскажет о чат-ботах и нейросетях, которые применяются при создании и использовании мессенджеров.

Отмечается, что все материалы подобраны так, чтобы обучение было интересным для школьников любых возрастов. При этом пройти занятие можно с любого удобного устройства, где есть доступ в интернет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в подмосковном Долгопрудном.