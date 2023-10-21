Вторую акцию по зарыблению реки Осетр провели в подмосковном Зарайске

Почти десяти тысяч мальков стерляди выпустили в реку Осетр в рамках второй акции по зарыблению в Зарайске. Об этом сообщили в интернет-издании inzaraisk.ru.

Напоминаем, что в первый раз на 877-летие Зарайска в августе в водоем выпустили более 16 тысяч мальков, а вчера — еще девять тысяч восемьсот. Люди разобрали емкости и отправились к грузовикам с рыбой. Заходили туда-сюда ведра с мальком, и работа закипела. Поучаствовать в акции смогли все желающие.

Глава городского округа Виктор Петрущенко выразил благодарность всем причастным, кто помог осуществить зарыбление, теперь в Осетре действительно живут осетровые.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с командой приехал в Китай, где запланировано много деловых встреч с будущими и текущими партнерами.