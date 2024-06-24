Вторую очередь жилых домов планируют построить в подмосковном ЖК «Богдановский Лес»

Примечательно, что четыре корпуса второй очереди планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года, к тому моменту на территории проекта уже будет работать первый детский сад для 350 воспитанников. Всего в составе проекта построят четыре детских сада, три школы и поликлинику.

Ожидается, что отличительной особенностью новых корпусов станут фасадные решения с необычными балконами с плантерами — большими уличными кашпо для выращивания растений. А в просторном дворе запроектированы разнообразные пространства для отдыха, включающие площадку-солярий с шезлонгами и сад камней.

Квартиры будут наполнены светом и воздухом благодаря потолкам высотой 2,8 м и увеличенной площади остекления — окна будут начинаться уже в 36 см от пола. А с балконов с панорамным остеклением, которые запроектированы более чем в четверти квартир, будут открываться лучшие виды на природное окружение. Сквозные входные группы с подъездами на уровне земли обеспечат безбарьерный доступ для всех жителей как с улицы, так и со стороны двора. В местах общего пользования на первых этажах создадут комфортные зоны ожидания с мягкими креслами, столами и стеллажами для буккросинга.