Вторую партию гуманитарного груза из Фрязино отправили в Курскую область

Волонтеры одного из фрязинских пунктов сбора укомплектовали очередную партию гуманитарного груза для жителей Курской области. Сначала посылка поступит в распределительный центр, а уже затем отправится до места назначения.

Муниципальные власти, фрязинцы, городские предприятия и все неравнодушные жители округа объединили усилия для сбора гуманитарной помощи в Курскую область, как только стало известно об обстановке в регионе. Работа проводится регулярно: собирают одежду, продукты, предметы гигиены и многое другое. Сейчас особенно актуальным стал сбор школьных принадлежностей. Общими стараниями удается включить в посылку все, что необходимо жителям в Курской области.

«Благодарю руководителей и сотрудников городских предприятий за бескорыстную помощь общему делу», — сказал глава Фрязино Дмитрий Воробьев.

Жителям напомнили, что сейчас важна любая посильная помощь. Поучаствовать в сборах может каждый, достаточно лишь обратиться в один из трех пунктов:

• ДК «Исток (ул. Комсомольская, д. 17), тел. 8 (964) 592-86-31, ежедневно: 09:00-20:00;

• Молодежный центр (ул. Полевая, д. 3), тел. 8 (496) 255-43-78, пн-пт: 10:00-17:00, сб-вс: выходной;

• Общественная приемная местного отделения Партии «Единая Россия» (ул. Октябрьская, д.7), тел. 8 (496) 255-51-20, ежедневно: 09:00-18:00.