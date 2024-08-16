ВЦИОМ: Более 80% жителей России доверяют Путину

Действующему президенту России Владимиру Путину доверяют 80,8% совершеннолетних россиян. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, который проводился по телефону с 5 по 11 августа.

Опросив более 1,5 тыс. россиян, специалисты ВЦИОМ пришли к выводу, что 77% из них полностью поддерживают деятельность президента, этот показатель поднялся на 2,2% по сравнению с предыдущими данными.

Не обошли стороной и деятельность российского Правительства, им довольны чуть больше половины респондентов — 50,3%. Авторы исследования утверждают, что этот показатель просел на 0,2 процентных пункта с прошлой недели. Работа председателя кабмина Михаила Мишустина удовлетворяет 51,9% россиян — ниже на 2,7%, чем прежде.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин предложил троих кандидатов на пост главы Ингушетии: Алихана Арапханова, Ислама Гадиева и Махмуда-Али Калиматова, последний является действующим главой республики.