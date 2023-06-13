ВЦИОМ: три четверти россиян ежедневно пользуются интернетом

При этом каждый третий гражданин России проводит в интернете не менее четырех часов в день.

Всероссийский центр опроса общественного мнения опубликовал результаты своего опроса. Судя по нему, 74% жителей РФ заходят в глобальную сеть каждый день хотя бы разово. При этом доля тех, кто вообще не пользуется интернетом, далеко не столь значительна. Она составляет всего 16%.

«Доля «heavy users» - тех, кто в интернете проводит более четырех часов в день, - составила 35%, это каждый третий», - указали авторы этого исследования.

Эти цифры привело ТАСС. Именно за счет «heavy users» и идет основной прирост пользователей глобальной сети, таковы результаты последних пяти лет наблюдения социологов. При этом наибольший их прирост наблюдается в возрастной группе 45-59 лет, он растет из года в год наиболее быстрыми темпами. При этом две трети россиян, то есть 66%, убеждены - от частого входа в интернет необходимо отдыхать. Для этого они сознательно ограничивают себя в доступе к различным гаджетам.