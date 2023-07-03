ВЦИОМ выяснил отношение россиян к возвращению западных брендов

Большинство россиян (54%) нейтрально относятся к возвращению в страну западных брендов под другими названиями. Это показали результаты исследования ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.

Приветствуют возвращение западных брендов 21% опрошенных. В большинстве своем это жители крупных городов (26%). Среди селян таковых всего 16%.

Скорее отрицательно к указанному явлению относятся 18% респондентов. Меньше всего среди них жителей двух столиц – 9%, больше всего – обитателей небольших городов (25%).

В опросе приняли участие 1600 человек. Социологи утверждают, что погрешность исследования не превышает 2,5%.