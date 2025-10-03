Вучич поблагодарил Путина за оценку протестов в Сербии: Кремль предупредил о «цветной революции»

Президент Сербии Александр Вучич публично поблагодарил Владимира Путина за его оценку массовых протестов в Белграде. Российский лидер ранее заявил, что видит в волнениях признаки подготовки «цветной революции» западными центрами. Об этом пишет РИА Новости.

Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за его оценку политической ситуации в Сербии, где продолжаются массовые протесты. Российский президент, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что российские спецслужбы фиксируют попытки западных центров организовать в республике «цветную революцию». При этом он отметил, что сербская молодежь, выходящая на акции, в целом патриотична, и властям важно вести с ней диалог.

Вучич, комментируя слова российского коллеги, подтвердил, что они ранее обсуждали эту тему во время встречи в Китае. Сербский лидер подчеркнул, что не злоупотреблял этими данными во внутренней политике, но указал на поразительное сходство сценариев протестов в Сербии с другими странами.

По его словам, Путин озвучил известную сербским властям информацию, за что ему и была выражена благодарность. Заявления прозвучали на фоне очередной волны уличных акций, которые оппозиция организует в Белграде, требуя отставки правительства.

Ранее министр культуры Литвы ушел в отставку из-за вопроса про Крым.