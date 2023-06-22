Вучич вручил Боррелю доказательства избиения сербов, задержанных в Косово

Сербский лидер Александр Вучич на встрече с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем выдал доклад, в котором говорится об издевательствах и побоях сербов, которые были задержаны в Косово.

Об этом пишет РИА Новости. Известно, что задержанные, над которыми издевались в Косово, преследуются за терроризм и хулиганство, но на самом деле, уверен Вучич, причин для их задержания нет.

По словам Вучича, задержанных избивали крайне жестоко – так, как «нигде в Европе». Среди задержанных – тренер по боксу Милун Миленкович, у которого двое детей, а мужчина избит прикладами в то время, когда он был связан. Еще три серба также были серьезно травмированы.