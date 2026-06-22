«Вулкан в вулкане» с вертолета: туристы приземлились на конус Креницына и показали уникальные кадры

Блогер Вадим Махоров и пилот Robinson Андрей Мельников совершили посадку на конус вулкана Креницына на необитаемом острове Онекотан, пишет «Сахалин и Курилы». Они пролетали Курильские острова от Сахалина до Камчатки, передает портал « АСТВ ».

Добраться до места удалось благодаря ясной и безветренной погоде. Обычно путь сюда крайне затруднён: сначала нужно перебраться через кальдеру и кольцевое озеро, а затем подниматься по склону. Однако вертолёт позволил обойти все эти сложности, хотя, как пояснил блогер, при этом возникли другие риски.

Вулкан Креницына — действующий стратовулкан, уникальный двухъярусный объект, известный как «вулкан в вулкане». Он признан одним из самых красивых вулканов России и входит в список «Ста чудес России». Его история началась более 9 тысяч лет назад, когда после мощного извержения обрушилась вершина более крупного вулкана, образовалась кальдера Тао-Русыр, которая заполнилась водой, а затем в северо-западной части озера вырос новый конус.