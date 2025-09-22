Вуз или бизнес-проект? На что тратил до миллиарда рублей в год Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Генеральная прокуратура РФ инициировала судебный процесс об изъятии в пользу государства активов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП).

Соответствующее исковое заявление направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, как сообщает издание «Коммерсантъ».

Основанием для иска послужили обвинения в адрес ректора учебного заведения Александра Запесоцкого. По версии надзорного ведомства, руководитель использовал университет в качестве инструмента для личного обогащения. Источниками нецелевого финансирования, как утверждается, стали как федеральные субсидии, так и деньги, уплаченные студентами за образовательные услуги.

По данным прокуратуры, годовой оборот СПбГУП достигает 0,5-1 млрд рублей. Ведомство полагает, что ректор искусственно завышал расходы по таким статьям, как закупка оборудования, организация рекламных кампаний и оплата коммунальных услуг, чтобы вывести средства.

